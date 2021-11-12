В Перу археологи нашли 25 человеческих скелетов

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В Перу археологи нашли скелеты 25 людей в древнем городе Чан Чан. Останки были обнаружены в небольшом захоронении площадью 10 квадратных метров в бывшей столице империи Чиму. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Чан Чан, где была найдена братская могила, была самой большой глиняной цитаделью в доколумбовой Америке. Эксперты считают, что братская могила могла быть местом захоронения элиты Чиму. Археолог Синтия Куэва сообщила, что большинство останков принадлежит молодым женщинам, возраст которых не превышал 30 лет. Они были похоронены в сидячем положении и завернуты в несколько слоев ткани.

Известно, что Чиму приносили людей в жертву, в том числе детей, однако археолог Хорхе Менесес Бартра отметил, что нет никаких доказательств того, что именно от жертвоприношения умерли люди в этой братской могиле.

Напомним

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