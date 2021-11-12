В Лондоне суд завершил слушания по “долгу Януковича” на 3 млрд долларов
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Высокий суд Лондона завершил слушания по делу о “долге Януковича” перед Россией на 3 млрд долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство финансов Украины.
Детали
Сообщается, что суд заслушал последние объяснения Украины в поддержку своей позиции о том, что еврооблигации на сумму 3 млрд долларов были выпущены в 2013 году в результате принуждения, которое осуществлялось Россией.
“Ожидается, что по завершении слушания сегодня (11 ноября — ред.) Верховный суд завершит работу над подготовкой решения и перейдет к его вынесения”, — уточнили в министерстве.
Напомним
Беглому экспрезиденту Виктору Януковичу сообщили о подозрении как главе организованной преступной группы. Ее участники подозреваются в преступлениях во время Революции Достоинства.