В МВД предусматривают, что мигранты могут начать штурмовать украинскую границу

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что в министерстве на сегодня предусматривают, что мигранты могут начать штурм украинской границы. Политик заявил об этом в программе “Право на власть”, передает корреспондент УНН.

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“Фактически те страны, которые сегодня считаются странами с миграционным риском, в них прямо сегодня не проходят боевые действия и это факт. Но в то же время в течение нескольких месяцев они фактически штурмуют и мы это видим на телеэкранах, границу с Литвой, Польшей и мы сегодня предусматриваем, что это возможно (будет — ред.) Границу с Украиной”, — сказал Монастырский.



Детали

По его словам, это происходит, потому что фактически на территории этих государств сегодня созданы так называемые вербовочные центры где приглашаются люди которым гарантируется за определенную плату их доставка в страны Евросоюза, в частности Германии.

“Они самолетами переправляются, как туристы до Минска, осуществляется их накопление на территории возле Минска — это в санаториях, лагерях, терминалах и потом мы видели видео и это подтверждает наша разведка, что под дулами автоматов их сопровождают до границы и после этого они переходят к самой атаки”, — рассказал Монастырский.

Министр сообщил, что по данным, которые предоставили польские пограничники в течение последних нескольких месяцев они остановили более 27 тысяч попыток пересечения государственной границы с Польшей.

“Немецкие пограничники с которыми также общались, они свидетельствуют о резком росте пересечения незаконных мигрантов, которых они останавливают на польско-немецкой границе. Таких в течение последних недель было более 7 тыс. То есть та цифра растет. Фактически схема происходит таким образом, что замораживается депозитный счет и как только мигрант попадает на территорию Германии, те фактически“ турагентства " получают свои средства. Речь идет действительно о тысячах мигрантов, которые находятся на территории Беларуси сегодня”, — рассказал Монастырский.

Дополнения

Ранее Монастырский сообщал, что место, где собрались мигранты, расположено в сотне километров от украинской границы, а значит наши пограничники будут знать об их приближении.

Контекст

8 Ноября в приграничном районе Беларуси к КПП “Брузги-Кузнеца” подошла большая колонна мигрантов. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна привела в готовность войска вдоль границы из-за напряженной ситуации с мигрантами.

9 Ноября Польша закрыла в кузнице пограничный переход с Беларусью из-за стремительного наплыва мигрантов.

В ночь на 10 ноября две большие группы мигрантов смогли прорваться через белорусско-польскую границу и оказаться на территории Польши. Всех нелегалов задержали.