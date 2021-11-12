Определено около 10 участков где может происходить подход мигрантов к украинской границе - Монастырский

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Определено примерно 10 участков где может происходить основной подход мигрантов до границы Украины. Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский в программе “Право на власть”, передает корреспондент УНН.

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“Определены примерно 10 участков где может происходить основной подход мигрантов до границы Украины. Именно там будут усиливаться в первую очередь пограничники, Национальная гвардия, полиция. Кроме того, основной месседж — это консолидация всех усилий, так мы вчера на СНБО говорили также о подразделениях территориальной обороны и министр обороны также поддержал эту идею, и Президент, в том, чтобы в этих областях провести учения по территориальной обороне”, — рассказал Монастырский.



Детали

По его словам, он дал поручение полиции поднять все общественные формирования по охране общественного порядка и государственной границы, которые есть на этих территориях.

“Ибо в Украине они имеют право на ношение травматического оружия и у нас таких выдано более 200 тыс. Стволов. Поэтому должны быть подняты соответствующие реестры, эти люди должны быть созваны на учения, которые должны в течение ближайшего месяца пройти возле украинско-белорусской границы”, — сказал министр.

Монастырский добавил, что если свезены режимом Лукашенко нелегалы с Ближнего Востока будут направляться в Украину, их отследят и мобильные группы силовиков будут там за считанные минуты,

Дополнение

Раньше Монастырский сообщал, что будет усилена охрана границы с Беларусью. Дополнительно будет привлечено около 8,5 тысяч военнослужащих и полицейских.

Также Монастырский заявлял, что место, где собрались мигранты, расположенный за сотни километров от украинской границы, а значит наши пограничники будут знать об их приближении.

Контекст

8 Ноября в приграничном районе Беларуси к КПП “Брузги-Кузнеца” подошла большая колонна мигрантов. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна привела в готовность войска вдоль границы из-за напряженной ситуации с мигрантами.

9 Ноября Польша закрыла в кузнице пограничный переход с Беларусью из-за стремительного наплыва мигрантов.

В ночь на 10 ноября две большие группы мигрантов смогли прорваться через белорусско-польскую границу и оказаться на территории Польши. Всех нелегалов задержали.