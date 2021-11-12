Украина ведет переговоры с Катаром о поставках сжиженного газа

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Украина ведет переговоры с Катаром относительно прямых поставок сжиженного газа. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Максим Немчинов в программе “Право на власть”, передает корреспондент УНН.

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“Мы действительно работаем над прямыми контрактами с Катаром. Это непростая история, но мы действительно над этим работаем”, — рассказал Немчинов.



Детали

По его словам, “голубое топливо” будет поставляться из Катара через польские LNG-терминалы. Немчинов добавил, что для этого нужно увеличить пропускную способность для транспортировки газа из Польши.

Дополнение

В октябре 2021 года транзит природного газа через Украину снизился на 19%, после начала действия газового соглашения российского “Газпрома” и Венгрии. Все транзитные поставки газа из РФ в страны Европы не превышали забронированные годовые мощности.