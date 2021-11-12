Баскетбол: женская сборная Украины разгромила француженок в отборе на Евробаскет-2023

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Женская сборная Украины по баскетболу с сенсационной победы над титулованной Францией стартовала в отборе на женский Евробаскет-2023. Об этом информирует УНН со ссылкой на пресс-службу ФБУ.

Детали

Украина уверенно начала матч, регулярно попадая с дальней дистанции, разыгрывая комбинации в атаке свободных бросков, зато в защите играя плотно, с подстраховкой, агрессивно на подборах.

Это позволило выиграть первую четверть 31:23, а на большой перерыв уйти с преимуществом в 17 очков — 54:37. При этом в первой половине игры у Украины было 62,5 процента попаданий из-за дуги (10/16), тогда как во Франции лишь 41,7 процента (5/12). Преимущество по подборам было не такое существенное-21:18, а по потерям было вообще равенство 6:6.

Третью четверть украинки начали с рывка 7:0 и по ходу десятиминутки преимущество сборной достигало 25 очков, но к перерыву игроки Франции сократили свое отставание до 16 очков.

Команда до конца играла с максимальной отдачей и дисциплиной, поэтому не дала шансов Франции вернуть интригу во встречу. А уверены отрезки гостей украинская команда “гасила” своими дальними попаданиям, которых в итоге получилось 15 с 32, тогда как во Франции только 5 из 22.

Итоговый счет — 90:71 в пользу сборной Украины. “Сине-желтая” сборная разгромила одну из сильнейших сборных Европы и мира.

Справка

Это была пятая очная встреча между сборными и впервые победу праздновала Украина.