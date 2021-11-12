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Монастырский заявил, что огнестрельное оружие - это не инструмент в борьбе с миграционной кризисом

Монастырский заявил, что огнестрельное оружие - это не инструмент в борьбе с миграционной кризисом

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Огнестрельное оружие-это не инструмент в борьбе с миграционным кризисом. Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский в программе “Право на власть”, передает корреспондент УНН.

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“Огнестрельное оружие — это не инструмент в борьбе с миграционной кризисом. Год назад мы имели подобную миграционную кризис также с Беларусью, когда хасиды были на границе с Украиной и это были тысячи и тысячи людей и мы с этим справились без использования огнестрельного оружия”, — сказал Монастырский.

Детали

Секретарь Совета безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что военные не могут открывать огонь в случае прорыва украинской границы мигрантами.

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“Во-первых, мы не можем открывать огонь на поражение. Это категорически запрещено. Другое дело, что мы должны принимать превентивные меры, чтобы этого не произошло”, — рассказал Данилов.

Кроме того, он сообщил, что в Беларуси стремительно увеличилось число мигрантов с Ближнего Востока.
По его словам, в настоящее время режим белорусского правителя Александра Лукашенко сконцентрировал на территории Беларуси уже около 15 тысяч беженцев, которых использует для создания миграционного кризиса на границе с Евросоюзом.

Дополнение

Раньше Монастырский сообщал, что будет усилена охрана границы с Беларусью. Дополнительно будет привлечено около 8,5 тысяч военнослужащих и полицейских.

Также Монастырский заявлял, что место, где собрались мигранты, расположенный за сотни километров от украинской границы,а значит наши пограничники будут знать об их приближении.

Контекст

8 Ноября в приграничном районе Беларуси к КПП “Брузги-Кузнеца” подошла большая колонна мигрантов. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна привела в готовность войска вдоль границы из-за напряженной ситуации с мигрантами.

9 Ноября Польша закрыла в кузнице пограничный переход с Беларусью из-за стремительного наплыва мигрантов.

В ночь на 10 ноября две большие группы мигрантов смогли прорваться через белорусско-польскую границу и оказаться на территории Польши. Всех нелегалов задержали.

Источник: УНН
Теги: Денис Монастырский
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