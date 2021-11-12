Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,10 0,0447  EUR: 29,91 -0,2042 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Эксперт назвал причины и темпы роста цен на рынке недвижимости
Эксперт назвал причины и темпы роста цен на рынке недвижимости
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
9480

В следующем году Украина должна построить границу с Беларусью и Россией - Монастырский

В следующем году Украина должна построить границу с Беларусью и Россией - Монастырский

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Украина должна в следующем году построить границу с Беларусью и Россией. Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский в программе “Право на власть”, передает корреспондент УНН.

Цитата

Отвечая на вопрос, защищена ли украинская граница с Беларусью перед вероятным нашествием нелегалов, Монастырский сказал: “Пограничники есть, граница обозначена, но самого сооружения границы нет. И это наша общая задача, задача всего правительства, Президента общества, потому что это строится за налоги граждан, в следующем году построить границу между Украиной и Россией и между Украиной и Республикой Беларусь”.

Детали

Министр добавил, что речь идет о более чем тысяче километров государственной границы.

Дополнение

Во время рабочего визита в Волынскую область министр внутренних дел Денис Монастырский проверил состояние охраны государственной границы с Республикой Беларусь и выразил необходимость усиления охраны государственных рубежей и строительства “Интеллектуальной границы”.

Контекст

8 Ноября в приграничном районе Беларуси к КПП “Брузги-Кузнеца” подошла большая колонна мигрантов. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна привела в готовность войска вдоль границы из-за напряженной ситуации с мигрантами.

9 Ноября Польша закрыла в кузнице пограничный переход с Беларусью из-за стремительного наплыва мигрантов.
В ночь на 10 ноября две большие группы мигрантов смогли прорваться через белорусско-польскую границу и оказаться на территории Польши. Всех нелегалов задержали.

Источник: УНН
Теги: Денис Монастырский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.