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Украинская бригада арбитров получила назначение на матч отбора к ЧМ-2022

Украинская бригада арбитров получила назначение на матч отбора к ЧМ-2022

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Украинский арбитр Сергей Бойко получил назначение на матч Турция - Гибралтар в отборе на чемпионат мира-2022, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Детали

На линиях Бойко будут помогать украинцы Владимир Володин и Виктор Нижник. Обязанности четвертого рефери исполнит Виктор Копиевский. Видеопомощником арбитра будет Евгений Арановский, а его помощником - Виктор Матяш.

Заметим, что в этом году Бойко отработал на трех матчах Лиги конференций.

Дополнение

Матч Турция - Гибралтар состоится 13 ноября в Стамбуле в 19:00 по Киеву.

Источник: УНН
Теги: спорт
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