Новости: Спорт
12 ноября 2021, 03:25 • Сергей Куркович • 7035
Украинская бригада арбитров получила назначение на матч отбора к ЧМ-2022
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Украинский арбитр Сергей Бойко получил назначение на матч Турция - Гибралтар в отборе на чемпионат мира-2022, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Детали
На линиях Бойко будут помогать украинцы Владимир Володин и Виктор Нижник. Обязанности четвертого рефери исполнит Виктор Копиевский. Видеопомощником арбитра будет Евгений Арановский, а его помощником - Виктор Матяш.
Заметим, что в этом году Бойко отработал на трех матчах Лиги конференций.
Дополнение
Матч Турция - Гибралтар состоится 13 ноября в Стамбуле в 19:00 по Киеву.
Источник: УНН
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