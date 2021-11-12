На Львовщине вводят дополнительные ограничения для проезда в транспорте

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Во Львовской области вводят дополнительные ограничения на перевозку пассажиров в пригородном транспорте. С 22 ноября в транспорте будет разрешено перевозить только COVID-безопасных лиц. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресслужбу Львовской ОГА.

Детали

Согласно решению областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, пассажиры старше 18 лет во время поездки в транспорте будут вынуждены иметь при себе следующие документы:

Отрицательный результат теста на COVID-19 (методом ПЦР или экспресс-тест на определение антигена), сделан не позже чем за 72 часа до дня поездки;

Документ, что подтверждает получения полного курса вакцинации вакциной, разрешенной Всемирной организацией здравоохранения;

Международный, внутренний или иностранный сертификат, подтверждающий вакцинацию первой дозой вакцины (“желтый” сертификат) или второй дозой (“зеленый” сертификат);

Свидетельство, подтверждающее, что человек переболел на коронавирус.

Ограничения не будут применяться при перевозках:

Легковыми автомобилями, в которых количество пассажиров не должно превышать пять человек (вместе с водителем), без учета детей младше 14 лет;

Служебными и / или арендованными транспортными средствами предприятий по маршруту движения, о котором проинформировали органы Национальной полиции не менее чем за два дня.