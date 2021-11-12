Шестеро хоккеистов “Донбасса” покинули сборную накануне игры с Италией: что известно

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Шестеро хоккеистов “Донбасса” в последний момент (накануне товарищеской игре с Италией) покинули сборную Украины, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию хоккея Украины.

Детали

Вслед за попыткой сорвать программу подготовки юниорской сборной Украины клуб “Донбасс” приказал вернуться к игрокам национальной сборной Украины, которые находятся на контрактах у дончан.

О вероятности таких действий свидетельствовали слова экс-президента клуба “Донбасс” Бориса Колесникова, сказанные во время заседания общего собрания ООО “УХЛ”, а также его комментарии в социальных сетях.

После возвращения хоккеистов национальной сборной после ледовой тренировки до отеля некоторые игроки клуба “Донбасс” сообщили штабу, что покидают расположение сборной и возвращаются домой.



Цитата

“Я не вправе осуждать тех игроков, которые нас покинули. Испытания деньгами выдержат не все. Чтобы отстоять свою позицию в этих обстоятельствах, надо иметь, как сейчас говорить,“стальные яйца". Но ничего катастрофического не произошло. Когда я играл в Германии, у нас по разным причинам тоже выпало немало хоккеистов. На выезд мы поехали теми 13-ю хоккеистами, которые остались. В нас никто не верил, но мы победили 2:1. Кстати, в той команде со мной играл брат нынешнего тренера“ Донбасса " Павла Микульчика Олег Микульчик. Который тоже в свое время тренировал“Донбасс". Поэтому поверьте в собственные силы и вы. Вы не первый день в хоккее и умеете многое. Давайте соберемся и покажем, что мы способны играть и побеждать несмотря ни на какие обстоятельства”,-сказал на собрании перед командой Вадим Шахрайчук.



Дополнение

В мае этого года четыре клуба из зоны влияния экс-президента “Донбасса” бориса Колесникова не отпустили игроков в расположение национальной сборной.