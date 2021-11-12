В Финляндию прибыли 30 нелегальных мигрантов, попавших в ЕС по “белорусскому” маршруту

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Пограничное ведомство Финляндии сообщило, что в страну прибыли около 30 искателей убежища, попавших в ЕС через территорию Беларуси. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Rajavartiolaitos.

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“В Финляндию через Беларусь прибыли несколько десятков человек (30). Ситуация стабильная, осуществляется мониторинг и обмен информацией. Основные пункты назначения — Центральная Европа”, — сообщили пограничники.

Suomeen on saapunut Valko-Venäjän kautta muutamia kymmeniä ihmisiä (30). Tilanne on vakaa, sitä seurataan ja tietoa vaihdetaan. Pääkohteet ovat Keski-Euroopassa.@Iltasanomathttps://t.Co/Eg8jcxrHkY — Rajavartiolaitos (@rajavartijat)November 11, 2021

Напомним

Немецкий депутат Нильс Шмид предложил, чтобы Украина помогла в размещении мигрантов, которые прорываются через Беларусь в Европу.