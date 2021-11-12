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В Финляндию прибыли 30 нелегальных мигрантов, попавших в ЕС по “белорусскому” маршруту

В Финляндию прибыли 30 нелегальных мигрантов, попавших в ЕС по “белорусскому” маршруту

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Пограничное ведомство Финляндии сообщило, что в страну прибыли около 30 искателей убежища, попавших в ЕС через территорию Беларуси. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Rajavartiolaitos.

Цитата

“В Финляндию через Беларусь прибыли несколько десятков человек (30). Ситуация стабильная, осуществляется мониторинг и обмен информацией. Основные пункты назначения — Центральная Европа”, — сообщили пограничники.

Напомним

Немецкий депутат Нильс Шмид предложил, чтобы Украина помогла в размещении мигрантов, которые прорываются через Беларусь в Европу.

Источник: УНН
Теги: мигранты, Финляндия
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