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Зеленский подписал закон об энергоэффективности

Зеленский подписал закон об энергоэффективности

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об энергоэффективности. Целью документа является создание новых рамочных условий для стимулирования энергоэффективности во всех секторах экономики. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению.

Детали

Законом определено:

* Ежегодно предусматривать в проекте закона о Государственном бюджете Украины на соответствующий год расходы по программам повышения энергоэффективности не менее 1% расходной части бюджета;

* Поручение правительству разработать и утвердить государственные целевые программы энергетической модернизации жилого фонда, предприятий-производителей тепловой энергии, предприятий водоснабжения и водоотведения.

Глава Госэнергоэффективности Валерий Безус отметил, украинцы смогут получить поддержку от государства, чтобы “утеплить дома и экономить на коммунальных счетах”.

Проект по продлению соответствующей программы до 2027 года передан на рассмотрение Кабмина.

В соответствии с упомянутым законом, украинцы будут получать платежки за коммунальные услуги в новом формате. Теперь в них будет указываться информация о потреблении и качестве услуг, а также об энергоэффективных программах.

Напомним

Зеленский подписал закон, что регулирует статус НАБУ.

Источник: УНН
Теги: Владимир Зеленский
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