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Центровой сборной Украины помог испанскому клубу победить в матче Еврокубка

Центровой сборной Украины помог испанскому клубу победить в матче Еврокубка

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Центровой сборной Украины Артем Пустовой помог БК “Гран Канария” победить французский “Бург” в матче Еврокубка, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФБУ.

Детали

Счет поединка 78:49 свидетельствует об уверенном преимуществе испанцев. Наш земляк за 19:05 минуты набрал 10 очков, 3 подбора, 1 передачу.

Сейчас “Гран Канария” возглавляет группу В Еврокубке с тремя победами в четырех матчах.

Заметим, что Пустовой получил вызов в состав национальной сборной Украины, которая будет готовиться к старту в квалификации чемпионата мира 2023 года.

Напомним

Экс-натурализованный баскетболист сборной Украины пополнил ряды “Строителя”.

Источник: УНН
Теги: еврокубки
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