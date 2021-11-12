Землетрясение магнитудой 5,2 всколыхнуло Исландию

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В Исландии произошло сильное землетрясение. Магнитуда толчков составила 5,2. Об этом пишет УНН со ссылкой на BNO.

Детали

Сообщается, что землетрясение произошло вблизи вулкана Гекла на юге Исландии, толчки ощущались во всем регионе.

Их испытывали даже в столице страны Рейкьявике, но сообщения о серьезных повреждениях или ранениях людей не поступали.

Эпицентр землетрясения зафиксировали вблизи системы трещин на юге Исландии.

Напомним

На Прикарпатье зафиксировали землетрясение.