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Результативное выступление Михайлюка не спасло “Торонто” от поражения в НБА

Результативное выступление Михайлюка не спасло “Торонто” от поражения в НБА

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В регулярном чемпионате НБА состоялись очередные поединки. В одном из них “Торонто Рэпторс” в гостях соревновался с “Бостон Селтикс”, передает Корреспондент УНН.

Детали

Михайлюк появился со скамейки запасных и сумел забросить несколько мячей с быстрых отрывов, во второй половине он не сбавил оборотов в нападении.

За 19 минут он набрал 10 очков (4/5 двухочковых, 0/1 трехочковых, 2/2 штрафных) и сделал 1 передачу при одной потере мяча.

Стоит отметить, что “Торонто” опустился на восьмое место Восточной конференции, ведь уступил “Бостону” 88:104.

Напомним

“Киев-Баскет” провел пятый поединок в рамках Кубка Европы ФИБА.

Источник: УНН
Теги: НБА
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