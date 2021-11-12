В Нью-Йорке появилась собственная криптовалюта NYCCoin

КИЕВ. 12 ноября. УНН. 10 ноября на платформе CityCoins начался майнинг новой криптовалюты Нью-Йорка NYCCoin. Создание муниципальной криптовалюты инициировала городская община и новоизбранный мэр Нью-Йорка Эрик Адамс. Об этом он сообщил в Тwitter, пишет УНН.

Детали

Ожидается, что власти города будут получать 30% доходов от майнинга NYCCoin. Город может конвертировать криптовалюту в доллары в любой момент.

Сообщается, что криптовалюта NYCCoin будет использоваться для реализации городских инициатив и финансирования мероприятий Нью-Йорка. Разработчики смогут создавать на базе NYCCoin смарт-контракты и децентрализованные приложения (dApps).

Проект CityCoins позволяет муниципалитетам создавать собственные токены для привлечения инвестиций в городскую казну. Инвесторы могут получать вознаграждение в биткоинах с помощью стекинга городских токенов. В августе проект CityCoin запустил свою первую городскую криптовалюту MiamiCoin.

Добавим

61-Летний демократ Адамс, который 2 ноября победил на выборах мэра Нью-Йорка, является сторонником криптовалюты и уже пообещал получить три первые зарплаты на посту мэра в біткоїнах. Адамс также выступает за преподавание основ криптовалют в городских школах.

Напомним

Авторы криптовалюты по мотивам сериала “Игра в кальмара” оказались мошенниками.