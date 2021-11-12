Коронавирусной инфекцией в мире заболело более 250 млн человек

КИЕВ. 12 Ноября. УНН. По состоянию на утро пятницы в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболело более 250 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.

Общая ситуация

Всего в мире COVID-19 инфицировано 252,635,821 человек, из них выздоровел 228,557,844 человек. Количество умерших возросло до 5,095,268.

“Лидеры” по числу инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавирус остаются США (47,693,516), Индия (34,404,060), Бразилия (21,926,526), Великобритания (9,448,402), Россия (8,952,472), Турция (8,340,322), Франция (7,256,643) и Иран (6,019,947).

“Лидеры” по количеству летальных случаев

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (780,775), Бразилии (610,323) и Индии (462,384).

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным МИНЗДРАВА, в Украине зафиксировано 3 155 519 случаев коронавірусної болезни COVID-19, из них 74 857 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С тех пор заражение этим вирусом было зафиксировано в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.