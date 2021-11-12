На 12 ноября установлена цена на банковские металлы

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Национальный банк Украины на 12 ноября 2021 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.

Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:

Золото — 1561.8616 грн;

Серебро — 20.9806 грн;

Платина — 910.4200 грн;

Палладий — 1744.7073 грн.

В сравнении с 11 ноября курс всех металлов вырос.