Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,10 0,0447  EUR: 29,91 -0,2042 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Эксперт назвал причины и темпы роста цен на рынке недвижимости
Эксперт назвал причины и темпы роста цен на рынке недвижимости
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Экономика
Архив
8055

На 12 ноября установлена цена на банковские металлы

На 12 ноября установлена цена на банковские металлы

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Национальный банк Украины на 12 ноября 2021 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.

Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:

Золото — 1561.8616 грн;

Серебро — 20.9806 грн;

Платина — 910.4200 грн;

Палладий — 1744.7073 грн.

В сравнении с 11 ноября курс всех металлов вырос.

Источник: УНН
Теги: НБУ, драгметаллы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.