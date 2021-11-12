Коронавирус: с сегодняшнего дня Черкасская область перешла в “красную” зону

КИЕВ. 12 ноября. УНН. С сегодняшнего дня, с 12 ноября 2021 года Черкасчина перешла в “красную” зону карантина. Об этом сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов, пишет УНН.

Цитата

“По результатам заседания Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 12 ноября 2021 года красный уровень эпидемической опасности на территории Черкасской области”, — сообщил Немчинов.

Детали

Немчинов заметил, что красный уровень эпидемической опасности предусматривает ряд ограничений, которые вводятся в регионах. В частности, запрещается работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий и тому подобное.

В то же время ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) вакцинированы. Для полностью вакцинированных граждан также не будут действовать ограничения, установленные для межрегионального транспортного сообщения.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевили в форму адаптивного карантина.

В пределах адаптивного карантина регионы обозначаются цветами — зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. Ввиду "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень — по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень — устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень-предусматривает более жесткие ограничения, как это было во время январского “локдауна”.

13 Сентября правительство установило новые карантинные правила. Они вступили в силу за неделю-20 сентября. Основная особенность новых правил — на вакцинированных людей с COVID-сертификатом предлагается не распространять определенные ограничения в частности “красной” зоны. Сертификаты есть двух видов — “желтые” и “зеленые”.

20 Сентября правительство продлило действие карантина до нового года. Украина перешла в “желтую” зону карантина с 23 сентября. Впоследствии в "красную" зону перешли 15 областей и Киев.