Пожар в Днепре: из-за задымления 9-этажного дома пожарным пришлось выводить людей на свежий воздух

КИЕВ. 12 ноября. УНН. 11 ноября в Службу спасения “101” поступило сообщение о пожаре в одной из квартир многоэтажки, расположенной на проспекте Героев Соборного района города Днепр. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Детали

По указанному адресу были направлены отделения 1-й и 19-й государственных пожарно-спасательных частей 8-го государственного пожарно-спасательного отряда.

Прибыв на место, спасатели установили, что возгорание возникло в однокомнатной квартире, расположенной на втором этаже 9-этажного жилого дома.

Из-за сильного задымления, пожарные сразу начали выводить на свежий воздух жильцов подъезда. В общем, в сопровождении чрезвычайников, собственные дома покинуло 8 человек, из них 1 ребенок. Никто не пострадал.

Пожар был локализован и ликвидирован. Огнем повреждено домашнее имущество в комнате квартиры на площади 18 кв. М.

К тушению возгорания были привлечены 10 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Причина пожара устанавливается.

Напомним

На территории металлургического завода в Днепре произошел пожар.