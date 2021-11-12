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Тренер сборной Болгарии назвал тяжелым поединок против Украины

Тренер сборной Болгарии назвал тяжелым поединок против Украины

КИЕВ. 12 ноября. УНН. После товарищеского поединка в Одессе Украина — Болгария (1:1) своими мыслями поделился главный тренер соперника “желто-голубых” Ясень Петров, передает УНН со ссылкой на прессслужбу УАФ.

Цитата

По словам коуча, ничейный результат с украинцами для болгар означает значительное достижение.

“Думаю, мы добились хорошего для нас результата в матче с сильным соперником. Отмечу блестящую поддержку болельщиков на трибунах. Это был тяжелый поединок для моей команды. У нас был свой план на эту встречу. Я очень благодарен нашим вратарям за великолепную игру. У нас новая команда, в которой много дебютантов и молодежи, но, повторюсь, я доволен, что нам удалось добиться ничьей со сборной, в которой много качественных футболистов”, — заявил Петров.

Контекст

Сборная Украины спаслась от поражения в поединке с Болгарией.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол, тренер
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