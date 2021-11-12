12 ноября — Всемирный День борьбы с пневмонией

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Сегодня отмечают Всемирный День борьбы с пневмонией, Международный день эргономики, День специалиста по безопасности. Верующие чтят память священномученика Зиновия, епископа Эгейского, и его сестры - мученицы Зиновии, пишет УНН.

Всемирный День борьбы с пневмонией

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Всемирная организация здравоохранения объявили 12 ноября 2009 года днем начала масштабной кампании по борьбе с детской пневмонией. Многие эксперты в области медицины называют пневмонию “главной убийцей” детей в возрасте до 5 лет. Трагическая статистика говорит о том, что каждый год от воспаления легких умирает более двух миллионов человек.

Международный день эргономики

Сегодня Украина вместе со всем миром отмечает Международный день эргономики, установленный ООН в 2005 году.

Эргономика — это наука, комплексно изучающая особенности производственной деятельности человека в системе “человек-техника-окружающая среда” с целью обеспечения ее эффективности, безопасности и комфорта. Сформировалась в США в 1920-х годах на грани психологии, физиологии, гигиены, биомеханики, антропологии и ряда технических наук в связи с усложнением техники, которой должен управлять человек. Это наука, изучающая человека в условиях его деятельности на современном производстве, насыщенном машинами.

День специалиста по безопасности

Межотраслевое праздник, объединяющий всех участников рынка, профессионалов отрасли безопасности. Праздник отмечается с 2005 года.

День памяти священномученика Зиновия, епископа Эгейского, и его сестры-мученицы Зиновии

На Зиновия и Зиновию отмечали праздник рыбаков и охотников. Охотникам в этот день нужно было поймать хотя бы одного зверя, которого называли именинным, иначе охота в течение всего года могла быть неудачной.

Именины

День Ангела отмечают: Зиновий, Артем, Марк, Елена, Стефан, Зиновия, Александр, Макар, Максим.