БК “Будивельник” обыграл “Днепр” в матче украинской Суперлиги

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Баскетболисты “Будивельника” победили дома “Днепр” в матче регулярного чемпионата украинской Суперлиги (91:74), сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Суперлиги.

Детали

В начале встречи трехочковые попадания Клавелла и Стоктона обозначили серьезность настройки хозяев на борьбу.

Они нивелировали попытку хозяев уже со старта захватить преимущество. Впоследствии киевляне окончательно адаптировались и выиграли стартовую 10-минутку в шесть очков. В середине второй четверти гости попытались выровнять игру, но это удалось лишь на мгновение. Несмотря на преимущество “Днепра” под щитами, киевляне значительно метче били с дальнего расстояния (10 против 5) и выиграли первую половину в 11 очков.

Уже традиционно лидером атак “Будивельника” был Джиан Клавелл, который к большому перерыву уже был самым результативным на площадке с 14 очками. У гостей 12 очков за это время набрал Санон.

Игровая тенденция сохранилась и после перерыва. Гости несколько метко били со средней дистанции и преобладали на подборах, но хозяева еще существеннее увеличили преимущество за дальними бросками. Поэтому попытки днепрян спасти игру в конце третьей и начале заключительной четвертей потерпели неудачу.

Самым результативным на площадке стал Джиан Клавелл — 27 очков. У Майкла Стоктона 16 очков и 16 передач. Это рекорд сезона в Суперлиге по передачам за матч. У Дрю Гордона 15 очков и 10 подборов.



Дополнение

“Будивельник” уверенно довел матч до победы, которая стала второй в сезоне против “Днепра”.