Туманы и до 13° тепла: прогноз погоды на сегодня

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Дождей сегодня не ожидается, утром в Украине туманы. Температура воздуха днем - до 13 градусов выше нуля. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу погоды от синоптиков, 12 ноября без осадков.

Ночью и утром в западных и южных областях местами туман.

Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, в Карпатах 3-8° мороза; днем 5-10° тепла, на юге страны, Прикарпатье и Закарпатье до 13°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня без осадков. Температура ночью от 1° мороза до 2° тепла, днем 6-9° тепла.