Новости: Общество
12 ноября 2021, 08:21 • Юлия Шрамко • 7200
Туманы и до 13° тепла: прогноз погоды на сегодня
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Дождей сегодня не ожидается, утром в Украине туманы. Температура воздуха днем - до 13 градусов выше нуля. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу погоды от синоптиков, 12 ноября без осадков.
Ночью и утром в западных и южных областях местами туман.
Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, в Карпатах 3-8° мороза; днем 5-10° тепла, на юге страны, Прикарпатье и Закарпатье до 13°.
Погода в столичном регионе
В Киевской области сегодня без осадков. Температура ночью от 1° мороза до 2° тепла, днем 6-9° тепла.
Источник: УНН
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