Утро пятницы в Киеве началось с пробок: где затруднено движение

КИЕВ. 12 ноября. УНН. На утро пятницы, 12 ноября, на дорогах Киева заметно осложнение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, сообщает УНН.

Детали

На правом берегу пробки образовались на проспектах Победы, Леся Курбаса, Валерия Лобановского, Воздухофлотском, Степана Бандеры, Любомира Гузара и Голосеевском.

Кроме того, затруднено движение по улицам Льва Толстого, Жилянской, Борщаговской, Вадима Гетьмана, Гарматной, Щусева, Елены Телиги, Семена Скляренко, Академика Грекова, Дегтяревской, Паньковской.

На левом берегу движение затруднено на проспектах Броварском, Романа Шухевича, Николая Бажана, Юрия Гагарина, Освободителей и на улицах Попудренко, Оноре де Бальзака, Генерала Жмаченко, Андрея Малышко.

Движение на мостах затруднено - на Северном, Патона, Южном и Дарницком. На мосту Метро движение свободное.

Дополнение

В Киевской области сегодня без осадков. Температура ночью от 1° мороза до 2° тепла, днем 6-9° тепла.