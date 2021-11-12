США, страны ЕС и Великобритания обвинили Минск в использовании мигрантов для дестабилизации ситуации в соседних странах

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Члены Совбеза ООН Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания, США, а также Албания сделали заявление по ситуации в Беларуси и обвинили Минск в использовании мигрантов для дестабилизации ситуации в соседних странах. Заявление опубликовано на сайте представительства США при ООН, пишет УНН.

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“Мы, нынешние члены Совета Безопасности из Европейского союза Эстония, Франция и Ирландия, к которым сегодня присоединились члены Совета Безопасности Норвегия, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты, а также новый член Совета Безопасности Албания, осуждаем организованную инструментализацию людей, чьи жизни и благополучие были поставлены под угрозу в политических целях Беларусью с целью дестабилизации соседних стран и внешней границы Европейского Союза и отвлечения внимания от ее собственных усиливающихся нарушений прав человека. Эта тактика неприемлема и требует решительной международной реакции и сотрудничества, чтобы привлечь Беларусь к ответственности. Это демонстрирует, как режим Лукашенко стал угрозой региональной стабильности”, — идется в заявлении.

Детали

Также страны призвали прекратить эти бесчеловечные действия и не подвергать опасности жизни людей и указали, что необходимо предоставить международным организациям немедленный и беспрепятственный доступ к находящимся там людям для доставки гуманитарной помощи.

“Вместе мы выражаем солидарность с Польшей и Литвой и готовы обсудить дальнейшие меры, которые мы можем предпринять для их поддержки и нацелены на тех, кто участвует в деятельности режима Лукашенко, который способствует незаконному пересечению внешних границ Европейского Союза, и вносит в него свой вклад. Мы будем оставаться едиными и полными решимости защищать ЕС от этих гибридных операций со стороны белорусских властей. Мы призываем к сотрудничеству страны происхождения и транзита, чтобы предостеречь своих граждан от попадания в ловушку, установленную белорусскими властями”, — говорится в заявлении.

Что было ранее

8 ноября на польско-белорусской границе обострилась ситуация. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна привела в готовность войска вдоль границы из-за напряженной ситуации с мигрантами. Большая группа нелегалов пыталась прорваться на территорию страны. На границе были слышны выстрелы. Белорусские пограничники заявили, что они звучали с польской стороны.

В ночь на 10 ноября две группы мигрантов ворвались в Польшу из Беларуси, их задержали.

10 ноября Беларусь заявила о наращивании войск ПВО на границе с ЕС.

Во избежание наплыва мигрантов из Беларуси, Украина усиливает охрану государственной границы со страной-соседом. Как заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, наиболее уязвимые участки украинско-белорусской границы будут усилены дополнительными подразделениями Госпогранслужбы, Нацполиции и Нацгвардии.

В конце августа Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов в качестве оружия в так называемой гибридной войне против ЕС.

В рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов Польша начала строительство забора на границе с Беларусью.