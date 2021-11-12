Франция оставила свои границы открытыми для украинцев

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Границы Франции остаются открытыми для украинцев после того, как ЕС исключил Украину из перечня безопасных стран для путешествий. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует УНН.

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“Франция приняла решение оставить границы открытыми для украинцев, которые прошли полный курс вакцинации”, — говорится в сообщении.

Детали

Путешествия во Францию возможны при условии полной вакцинации препаратами, признанными Европейским агентством лекарственных средств (EMA) и разрешенными для использования на территории Франции: Pfizer/Comirnaty, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield и Jansen/Johnson & Johnson.

В то же время вакцинация считается полной, если прошло 28 дней с момента вакцинации вакциной Janssen и 7 дней со времени второй дозы в случае вакцинации другими вакцинами — Pfizer, Moderna, AstraZeeca/Vaxzevria/Covishield.

Также въезд на территорию Франции возможен при наличии ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часов, или теста на антиген, сделанного не ранее чем за 48 часов до въезда. Кроме того, нужно сделать тест на антиген в аэропорту Франции по прибытии и соблюдать 10-дневную самоизоляцию.

Указанные условия въезда касаются как взрослых, так и детей (в возрасте от 12 лет).

Напомним

9 ноября ЕС исключил Украину из списка стран, граждане которых могут путешествовать в страны Евросоюза без дополнительных ограничений, связанных с коронавирусом.