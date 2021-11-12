Зеленский предложил премьеру Грузии допустить к Саакашвили украинских врачей

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Грузии Иракли Гарибашвили. О теме разговора сообщили в Офисе Президента - условия содержания гражданина Украины Михаила Саакашвили, пишет УНН.

Цитата:

“Глава государства поднял вопрос обеспечения прав гражданина Украины Михаила Саакашвили и подчеркнул, что они должны быть гарантированы в полной мере в соответствии с нормами международного права”, - пишет о разговоре пресс-служба Офиса Президента.

Отмечается, что Зеленский “акцентировал внимание на необходимости предоставления доступа к Михаилу Саакашвили его матери и близким”.

“Учитывая состояние здоровья гражданина Украины Глава государства также выразил просьбу рассмотреть возможность допуска к Михаилу Саакашвили украинских врачей”, - информируют в ОП.

Детали

В пресс-службе пишут, что Президент отдельно подчеркнул недопустимость применения к гражданину Украины непропорциональных мер принуждения.

Отметим, накануне заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий второй раз за неделю встретился с послом Грузии в Украине Георгием Закарашвили.

Добавим

В четверг в сети появилось видео - с Саакашвили, из-за которого Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась в комитет ООН против пыток и Европейский комитет по предупреждению пыток.

С понедельника, 8 ноября, Саакашвили находится в тюремной больнице в тбилисском районе Глдани, куда его перевели из тюрьмы в городе Рустави “с целью предотвращения ухудшения состояния здоровья и увеличения угроз”.

Саакашвили вернулся с Украины в Грузию накануне местных выборов 2 октября, чтобы мобилизовать своих сторонников. Он был задержан и арестован, после чего объявил голодовку. Следующие недели в Тбилиси и других городах проходили несколько акций протеста.