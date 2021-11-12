К горнолыжному курорту в Карпатах запустят больше поездов

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В Украине станет больше поездов в направлении горнолыжного курорта Буковель в Карпатах. Об этом УНН сообщили в Укрзализныце.

Цитата:

"В новом графике движения на 2021/2022 год, который начинает действовать 12 декабря 2021 года, компания запускает 7 пар поездов к горнолыжному курорту", - сообщили в компании.

Детали

Также там заявили о планах "реновации" станции Татаров. Ее хотят переименовать в Татаров-Буковель. Объясняют это тем, что станция является географически ближайшей — 15 км или от 20 минут в пути — к популярному среди туристов урочищу Буковель и одноименному лыжному курорту.

Кроме того, согласно нового графика движения поездов, через Буковель будут направляться семь поездов:

№5/6 Мариуполь — Рахов;

№15/16 Харьков — Рахов;

№55/56 Киев — Рахов;

№95/96 Киев — Рахов;

№25/26 Одесса — Рахов;

№125/126 Николаев — Рахов;

№130/129 Кременчуг — Ворохта (с группой прицепных вагонов Полтава — Ворохта).

Продажа билетов на поезда №55/56 Киев — Рахов, №95/96 Киев — Рахов, №25/26 Одесса — Рахов, №125/126 Николаев — Рахов уже открыта, остальное поступит в продажу до конца недели. Также для удобства пассажиров с 12 декабря будут организованы автобусные трансферы от вокзала до Буковеля по фиксированной цене 50 грн, указали в компании.

Дополнение

В Украине с марта повышали цены на проезд в железнодорожном транспорте. В компании объясняли, что закладывают в свой финансовый план на 2021 год плавное увеличение тарифов на пассажирские перевозки на 2% в месяц, начиная с 1 марта, чтобы "инвестировать в улучшение качества услуг, предоставляемых".

Тем временем, на фоне пандемии, в 2020 году количество проданных билетов на поезда упало. Как свидетельствуют данные на сайте УЗ, в 2020 году снижение составило 63,4% по сравнению с 2019 годом - с 53,35 млн проданных проездных документов до 19,52 млн. При этом в этом году продажи начали восстанавливаться: по состоянию на 11 ноября, с начала 2021 года, продано уже 23 429 109 билетов. Цифра уже превысила прошлогодний показатель.