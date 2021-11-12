В России торгуют данными полумиллиона граждан, купивших поддельные справки о вакцинации

КИЕВ. 12 ноября. УНН. На теневых интернет-ресурсах выставлены на продажу данные более 500 тыс. россиян, а только из Московского региона, которые покупали поддельные справки о вакцинации и ПЦР, пишет УНН со ссылкой на “Коммерсант”.

Детали

Издание сообщает, что на теневых форумах и в Telegram-каналах начали продаваться базы данных граждан, которые якобы покупали поддельные справки о прохождении вакцинации.

“Коммерсант” со ссылкой на одного из продавцов сообщает, что база из 1 тыс. строк стоит 120 долларов и содержит паспортные данные, страховой номер индивидуального лицевого счёта, номер телефона и место жительства, а также информацию о дате получения сертификата.

В выставленных на продажу базах также содержатся данные обязательного медстрахования граждан, рассказал изданию российский программист, владелец Telegram-канала “Глаз бога” Евгений Антипов. По его словам, в самой большой базе содержатся персональные данные более 500 тыс. человек, а стоимость информации об одном человеке составляет около 30–40 российских рублей (11-14,5 грн).

Предлагаемые данные пока ограничены только Московским регионом, добавил директор по стратегическим коммуникациям Infosecurity a Softline company Александр Дворянский.

По мнению программиста, сведения о гражданах были собраны в самих сервисах, позволяющих сделать поддельную справку о вакцинации или ПЦР.

Один из подобных ресурсов был создан жителем временно окупированного Россией Севастополя — на нем, согласно информации “Ъ” , продаются справки по 1,5 тыс. рублей (548 грн) и уже реализовано более 9 тыс. поддельных тестов, рассказал изданию руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров.

Отмечается, что согласно российскому законодательству, приобретение поддельного сертификата о вакцинации влечет для покупателей уголовную ответственность по ч. 3 ст. 327 УК РФ, максимальное наказание по которой составляет до одного года лишения свободы.

Добавим

На этой неделе в РФ был зафиксирован новый рекорд смертности от COVID-19 за сутки. Так, на протяжении суток 9 ноября в стране умерло 1239 человек, у которых был подтвержден ковид.