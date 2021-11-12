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Миссия ОБСЕ потеряла беспилотник на Донбассе

Миссия ОБСЕ потеряла беспилотник на Донбассе

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Наблюдатели миссии ОБСЕ сообщили, что потеряли контроль над положением своего беспилотника вблизи неподконтрольного правительству Перевальска неподалеку от Луганска, пишет УНН.

Цитата:

"10 ноября наблюдатели пребывали на юго-восточной окраине населенного пункта Перевальск (неподконтрольный правительству, 38 км к западу от Луганска) для осуществления полета БПЛА СММ малого радиуса действия, о котором сообщалось заранее. В период с 10:13 до 10:17 аппарат подвергался воздействию помех сигналу GPS (по оценке, вследствие предположительного глушения), после чего наблюдатели утеряли контроль над его пространственным положением. Команда миссии не смогла вернуть БПЛА и впоследствии покинула этот район", - говорится в новом отчете СММ за сутки.

Детали

В Донецкой области за отчетные сутки миссия зафиксировала 399 нарушений режима прекращения огня, в том числе 26 взрывов. За предыдущий отчетный период в этой области зафиксировано 343 нарушения. В Луганской области СММ зафиксировала 4 нарушения режима прекращения огня (0 взрывов). За предыдущий отчетный период в этой области зафиксировано 29 нарушений.

С начала усиления режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля 2020 года и до конца отчетного периода, СММ зафиксировала по меньшей мере 75 538 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 20 114 взрывов, 17 122 неопределенных боеприпаса в полете, 359 вспышек дульного огня, 323 осветительных ракеты, а также по меньшей мере 37 620 очередей и выстрелов).

Отчет основан на информации, поступившей от мониторинговых команд по состоянию на 19:30 10 ноября 2021 года.

Источник: УНН
Теги: ОБСЕ, Донбасс, беспилотники, ООС
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