Миссия ОБСЕ потеряла беспилотник на Донбассе

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Наблюдатели миссии ОБСЕ сообщили, что потеряли контроль над положением своего беспилотника вблизи неподконтрольного правительству Перевальска неподалеку от Луганска, пишет УНН.

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"10 ноября наблюдатели пребывали на юго-восточной окраине населенного пункта Перевальск (неподконтрольный правительству, 38 км к западу от Луганска) для осуществления полета БПЛА СММ малого радиуса действия, о котором сообщалось заранее. В период с 10:13 до 10:17 аппарат подвергался воздействию помех сигналу GPS (по оценке, вследствие предположительного глушения), после чего наблюдатели утеряли контроль над его пространственным положением. Команда миссии не смогла вернуть БПЛА и впоследствии покинула этот район", - говорится в новом отчете СММ за сутки.

Детали

В Донецкой области за отчетные сутки миссия зафиксировала 399 нарушений режима прекращения огня, в том числе 26 взрывов. За предыдущий отчетный период в этой области зафиксировано 343 нарушения. В Луганской области СММ зафиксировала 4 нарушения режима прекращения огня (0 взрывов). За предыдущий отчетный период в этой области зафиксировано 29 нарушений.

С начала усиления режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля 2020 года и до конца отчетного периода, СММ зафиксировала по меньшей мере 75 538 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 20 114 взрывов, 17 122 неопределенных боеприпаса в полете, 359 вспышек дульного огня, 323 осветительных ракеты, а также по меньшей мере 37 620 очередей и выстрелов).

Отчет основан на информации, поступившей от мониторинговых команд по состоянию на 19:30 10 ноября 2021 года.