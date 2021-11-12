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Давка на концерте Трэвиса Скотта: число жертв возросло до 9

Давка на концерте Трэвиса Скотта: число жертв возросло до 9

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Еще один человек умер в результате давки, возникшей на концерте американского рэпера Трэвиса Скотта в Хьюстоне. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ABC13.

Детали

В больнице Хьюстона (американский штат Техас) в среду вечером, 10 ноября, скончалась 22-летняя студентка Бхарти Шахани. Девушка находилась на аппарате искусственной вентиляции легких. Вскоре после госпитализации у нее исчезла мозговая активность.

Как сообщают, Бхарти была на концерте вместе с сестрой и двоюродным братом. Когда началась давка, они потеряли друг друга.

“После того, как один человек упал, начали падать остальные, как домино. Люди падали друг на друга. Мы пытались подняться и дышать, чтобы остаться живыми”, — рассказал брат умершей.

Теперь число погибших в давке составляет 9 человек.

Напомним

Трагедия случилась 5 ноября на фестивале Astroworld Festival в Хьюстоне. Толпа фанатов стремительно двинулась к сцене. Несколько человек упали, после чего началась давка. Девятерым погибшим было от 14 до 27 лет. Еще несколько десятков человек госпитализировали.

Впоследствии на Скотта подали в суд. Представители рэпера заявили, что он узнал о гибели зрителей после окончания концерта.

Добавим

Astroworld — ежегодное музыкальное мероприятие, которое проводят в парке Хьюстона NRG с 2018 года.

29-летнего рэпера Трэвиса Скотта с 2013 года восемь раз номинировали на премию “Грэмми”. У него есть трехлетняя дочь от светской львицы Кайли Дженнер.

Источник: УНН
Теги: США, концерт
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