Турецкие власти запретили принимать на все рейсы в Беларусь граждан Ирака, Сирии и Йемена

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Белорусская авиакомпания "Белавиа" в пятницу сообщила, что не будет принимать на рейсы из Турции в Минск граждан Ирака, Сирии и Йемена. Такое решение приняли турецкие власти в отношении всех рейсов в направлении Беларуси. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте авиаперевозчика, пишет УНН.

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“В соответствии с решением компетентных органов Турции с 12.11.2021 граждане Ирака, Сирии, Йемена не будут приниматься к перевозке на рейсах, следующих из Турции в Беларусь. Пассажиры авиакомпании „Белавиа“, попадающие под данный запрет, могут произвести полный возврат стоимости авиабилета без удержаний по месту его приобретения”, — сказано в заявлении.

Добавим

Ранее о подобном решении турецкого авиаперевозчика Turkish Airlines сообщил представитель канцелярии президента Польши Якуб Кумох.

“Turkish Airlines подтвердила, что больше не будет принимать на борт рейсов в Минск граждан Ирака, Сирии и Йемена, за исключением владельцев дипломатических паспортов”, — сообщил Кумох у себя в Twitter.

Отметим, что на сайте авиалиний соответствующее заявление на данный момент отсутствует.

Что было ранее

Как сообщал УНН, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила о введении санкций в отношении авиакомпаний “третьих стран”, которые способствуют миграционной проблеме, не указывая при этом, о каких странах идет речь.

Заявление при этом последовало от турецкого перевозчика Turkish Airlines. Авиакомпания утверждала, что не имеет отношения к перевозке нелегалов в Беларусь.

Откреститься от участия в перевозке мигрантов поспешил и российских “Аэрофлот”. Накануне в компании заявили, что не выполняют регулярных рейсов в города Ирака и Сирии, а также рейсов по маршруту Стамбул — Минск.

Заявление последовало сразу после информации от агентства Bloomberg о том, что Евросоюз готовит санкции, в частности, в отношении “Аэрофлота” в связи с ситуацией с мигрантами на границе Польши и Беларуси.

Контекст

8 ноября ситуация на польско-белорусской границе обострилась.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна привела в готовность войска вдоль границы из-за напряженной ситуации с мигрантами. Большая группа нелегалов пыталась прорваться на территорию страны.

На границе были слышны выстрелы. Белорусские пограничники заявили, что они звучали с польской стороны.

10 ноября СМИ сообщили, что две большие группы мигрантов сумели прорваться через белорусско-польскую границу и оказались на территории Польши.

Добавим

В конце августа Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов как оружия в так называемой гибридной войне против ЕС. Премьер-министры этих стран в совместном заявлении призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства.

В рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов Польша начала строительство забора на границе с Беларусью.