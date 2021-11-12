В Великобританию через Ла-Манш за сутки попыталась попасть рекордное количество мигрантов

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Около 1000 человек пересекли Ла-Манш на лодке, чтобы добраться до Великобритании в четверг, что является новым рекордом для мигрантов, которые пересекают Ла-Манш за один день. Об этом пишет УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Пять спасательных шлюпок и четыре корабля пограничных войск сопровождали группы в Дувр, на фоне того как период спокойной и мягкой погоды делал путешествие менее рискованным.

Министерство внутренних дел страны заявило, что британцы не хотят, чтобы люди умирали в проливе Ла-Манш. При этом представитель Министерства внутренних дел сказал, что количество пересечений мигрантов в четверг было “неприемлемым”.

Предыдущий рекорд - 853 человека, переправившихся 3 ноября.

К слову, в этом году на лодках из Франции в Великобританию перебрались свыше 23 000 человек, резкий рост с 8404 человека в 2020 году — и это гораздо больше, чем за годы до пандемии, когда большинство соискателей убежища прибывали самолетом, паромом или поездом.

Официальные лица Великобритании заявляют, что хотят остановить переходы через Ла-Манш, называя их опасными и ненужными.

Дополнение

Много сотен людей, отправляясь в путь на лодках, быстро сталкиваются с проблемами в водах между северной Францией и Великобританией. Водный путь с переменчивой погодой, холодным морем и интенсивным морским движением является опасным для надувных и других небольших лодок, в которые вжимаются мужчины, женщины и дети для попыток переправы.

На прошлой неделе более 1 000 человек были подобраны у северного побережья Франции во время десятков спасательных операций французскими морскими судами при поддержке вертолетов. А по ту сторону Ла-Манша британские власти заявили, что лишь в среду перехватили еще 853 мигранта на небольших лодках, что стало наибольшим показателем за сутки с августа.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере два тела были извлечены из моря во Франции в течение недели, что была особенно смертоносной для мигрантов, пытавшихся переправиться в Великобританию.