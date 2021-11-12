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Большое совещание с министрами собирают на выходных в Луцке на фоне ситуации с мигрантами

Большое совещание с министрами собирают на выходных в Луцке на фоне ситуации с мигрантами

Алексей Данилов

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В Луцке на выходных пройдет совещание с министрами и, вероятно, послами Польши и Литвы по поводу ситуации с мигрантами на границе с Беларусью. Об этом в эфире программы “Право на власть” в ночь на 12 ноября заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, пишет УНН.

Цитата:

“На это воскресенье запланировано большое совещание непосредственно в городе Луцке. Там будет принимать участие по меньшей мере три министра. Мы приглашаем на это совещание амбассадоров Польши и Литвы. Мы там будем решать, как именно мы будем отвечать на эти вызовы”, — заявил Данилов.

Контекст

8 ноября на польско-белорусской границе обострилась ситуация. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна привела в готовность войска вдоль границы из-за напряженной ситуации с мигрантами. Большая группа нелегалов пыталась прорваться на территорию страны. На границе были слышны выстрелы. Белорусские пограничники заявили, что они звучали с польской стороны.

В ночь на 10 ноября две группы мигрантов ворвались в Польшу из Беларуси, их задержали.

10 ноября Беларусь заявила о наращивании войск ПВО на границе с ЕС.

Во избежание наплыва мигрантов из Беларуси, Украина усиливает охрану государственной границы со страной-соседом. Как заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, наиболее уязвимые участки украинско-белорусской границы будут усилены дополнительными подразделениями Госпогранслужбы, Нацполиции и Нацгвардии. Речь идет о 8,5 тыс. силовиков.

В конце августа Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов в качестве оружия в так называемой гибридной войне против ЕС.

В рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов Польша начала строительство забора на границе с Беларусью.

Источник: УНН
Теги: граница, СНБО, Украина, Польша, Литва, Беларусь, мигранты
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