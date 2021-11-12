В Киеве за сутки от COVID-19 умерло 43 человека, заболело более 1800

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В столице за прошедшие сутки обнаружили 1802 больных коронавирусом, 43 человека умерло. Об этом в Facebook сообщил мэр города Виталий Кличко, информирует УНН.

Детали

За прошедшие сутки в Киеве COVID-19 заболели: 1058 женщин в возрасте от 18 до 94 лет, 614 мужчин в возрасте от 18 до 97 лет, 61 девочка в возрасте от 6 месяцев до 17 лет и 69 мальчиков в возрасте от 3 месяцев до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 185 больных коронавирусом, а также 284 человека с подозрением на COVID-19 и пневмонии. Выздоровел за прошедшие сутки 791 человек.

Больше всего случаев заболевания выявили в таких районах: Дарницком (386), Деснянском (329) и Днепровском (226).

С начала пандемии в Киеве от коронавируса умер 6771 человек. Подтвержденных случаев заболевания по состоянию на сегодня — 276 572. Преодолело вирус 238 379 жителей столицы.

Напомним

С 1 ноября Киев вошел в “красную” зону карантина. В городе ввели строгие ограничения.

Работать, пользоваться общественным транспортом можно только с отрицательным ПЦР-тестом или COVID-сертификатом, а также посещать / проводить:

заведения питания

отели

учреждения социальной защиты

спортзалы и фитнес-центры

ЦНАПи, Управления труда и соцзащиты, Управления пенсионного фонда

массовые мероприятия

торгово-развлекательные центры

Дети и подростки могут посещать ТРЦ только с родителями, которые имеют прививки от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест.

Также с 1 ноября все школы Киева перевели на дистанционное обучение.