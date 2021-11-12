Разделение МВД не планируется - Монастырский

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Вопрос отделения ГПСУ, ГСЧС, Нацполиции и Нацгвардии из МВД не рассматривается. Об этом в эфире программы “Право на власть” сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский, пишет УНН.

Глава МВД рассказал, что ситуация с мигрантами на границе с ЕС продемонстрировала нецелесообразность такого разделения и потребность в консолидации всех сил.

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“Основной месседж — консолидация всех усилий. Разделять пограничников, Национальную гвардию, Национальную полицию и Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям на сегодняшний день невозможно и нецелесообразно, поэтому сейчас этот вопрос не стоит на повестке дня”, — заявил министр.

Детали

Денис Монастырский отметил, что сейчас важным является объединение всех усилий общественности, как это было в 2014 году.

Вчера, 11 ноября, министр внутренних дел во время рабочей поездки на Волынь встретился с жителями города Шацк, который географически расположен вблизи белорусской и польской границ.

"Все подразделения МВД вместе с местными общинами обеспечат надлежащую защиту жителей приграничной зоны. Только объединив усилия, мы выполним свою главную функцию - безопасность общины. Призываю руководителей ОТГ помочь в размещении бойцов Нацгвардии. Сейчас довольно холодно, пока что гвардейцы размещены в палатках вплотную к государственной границе. Нужно обеспечить их лучшее расположение в течение тех напряженных недель, которые нас ждут”, — отметил Денис Монастырский.

Глава МВД также подчеркнул, что важно понимать, какая потенциальная угроза сейчас существует.

“Тысячи людей в Беларуси на границе с Польшей пытаются прорваться — это и взрослые, и женщины, и дети. Их поворачивают в сторону Беларуси. Не исключено, что этот сценарий может быть реализован в нескольких километрах от вас. Мы должны быть к нему готовы”, — сказал он.

Напомним

Границу с Беларусью дополнительно будут защищать 8,5 тысяч военнослужащих ГПСУ, НГУ и полицейских. Также определено 10 участков возможного подхода мигрантов из Беларуси.