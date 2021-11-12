Россия может "искать пути дальнейшего продвижения" в Украину - Кулеба

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В то время как Россия вновь наращивает войска и технику на границе с Украиной, российское правительство “ищет возможность продвинуться дальше” на украинскую территорию. Такое мнение выразил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью ABC News, пишет УНН.

Цитата

“Мы не хотим никого пугать, но мы должны сохранять бдительность”, — сказал министр иностранных.

“Мы очень обеспокоены, но послушайте — когда вы семь лет живете рядом с Россией в условиях вооруженного конфликта, вы как бы учитесь быть обеспокоенным. Вы привыкаете к этому”, — говорит Кулеба.

На границе с Украиной сосредоточены российские войска и техника, что может свидетельствовать о том, что российское правительство “ищет возможности продвинуться дальше” на украинскую территорию, цитирует министра телеканал.

Детали

Госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с министром Кулебой ранее заявил, что США беспокоятся, не совершит ли Россия серьезную ошибку, попытавшись повторить то, что она предприняла в 2014 году

Кулеба предупредил, что этот план действий может быть быстро реализован, так как похожее наращивание военного присутствия в апреле текущего года хоть закончилось отводом войск, но военная инфраструктура и техника в остались на месте.

“С такой инфраструктурой на нашей границе России не потребуется много времени, чтобы прибегнуть к наступательным действиям, если она решит это сделать, и наша цель и наша задача — сделать все возможное, чтобы помешать России принять такое решение”, — сказал он ABC News.

Частью этих усилий является увеличение военной помощи США Украине, к чему призвали и Кулеба, и Блинкен после их встреч в среду.

Блинкен не предоставил конкретные детали, а Кулеба призвал к расширению обмена разведданными, предоставлению систем ПВО и многому другому.

Администрация Байдена, по его словам, была “очень конкретной и очень целеустремленной” в ответе на российскую агрессию, заняв “проактивную позицию”.

“Что еще более важно из моих бесед здесь, в Вашингтоне, я вижу, что Соединенные Штаты готовы не только говорить, но и действовать, чтобы сдерживать Россию и укреплять способность Украины защищать себя”, — сказал он.

Что было ранее

31 октября ряд иностранных СМИ опубликовал информацию, что Россия возобновляет наращивание своих войск вблизи украинской границы. Новость вызвала беспокойство некоторых официальных лиц в США и Европе.

Как стало известно 6 ноября, президент Соединенных Штатов Джо Байден отправил в Москву главу ЦРУ Билла Бернса, чтобы предупредить Кремль о том, что США внимательно следят за наращиванием войск у границы с Украиной, и попытаться определить, чем руководствуется в своих действиях Россия.

Кроме того, в Пентагоне уже несколько раз заявили, что с тревогой воспринимают перемещение ВС РФ на границе с Украиной.

В то же время пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Украина не имеет подтверждения информации о том, что Россия снова наращивает количество военных в Крыму, ОРДЛО и вблизи украинских границ. Министерство обороны называет эти сообщения элементами психологического или пропагандистского давления, говорят в ОПУ.