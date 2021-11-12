Монастырский представил временного исполняющего обязанности председателя ГСЧС

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Министр внутренних дел Денис Монастырский в пятницу представил временно исполняющего обязанности главы ГСЧС Сергея Крука, который заменит уволенного ранее Николая Чечеткина, передаетУНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

Детали

Сообщается, что Крук до этого возглавлял Главное управление ГСЧС в Ровенской области.

Денис Монастырский поблагодарил Николая Чечеткина за плодотворное сотрудничество и выразил уверенность, что и при новом руководителе курс на реформы и позитивные изменения в ведомстве будет сохранен.

По его словам, территориальное подразделение ГСЧС Ровенской области было одним из лучших в системе, а опыт Сергея Крука, который занимал должность руководителя 7 лет, позволит организовать работу на таком высоком уровне и в других областях.

Министр подчеркнул необходимость в ближайшее время провести заседание Коллегии ГСЧС по основным направлениям реформирования. Речь идет, в первую очередь, о реформировании подходов.

“Я бы хотел видеть больше акцента именно на профилактике. Мы имеем на сегодня цель, с которой я пришел на должность министра, это — уменьшение смертности от чрезвычайных ситуаций. Этот показатель очень высок, однако я думаю, что в наших силах его сократить. Для этого нужны и новые подходы, и новое видение, а также и новое финансирование для службы”, — министр.

В свою очередь, Сергей Крук поблагодарил руководство МВД и государства за доверие и возможность координировать деятельность одной из самых мощных и рейтинговых Служб Украины.

Контекст

10 ноября Кабинет министров Украины принял решение уволить Николая Чечеткина с должности Председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

На правительстве было согласовано временное возложение исполнения обязанностей председателя ГСЧС на Сергея Крука.

Добавим, Чечеткин был назначен главой Госслужбы по чрезвычайным ситуациям 14 мая 2015 года.