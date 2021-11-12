Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,10 0,0447  EUR: 29,91 -0,2042 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Эксперт назвал причины и темпы роста цен на рынке недвижимости
Эксперт назвал причины и темпы роста цен на рынке недвижимости
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
6180

Прокуратура взялась за дело ареста в оккупированном Крыму адвоката Семедляева

Прокуратура взялась за дело ареста в оккупированном Крыму адвоката Семедляева

Эдем Семедляев

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Прокуратура АРК заявила, что даст правовую оценку действиям представителей оккупационной администрации за незаконный арест в оккупированном Крыму адвоката Эдема Семедляева за якобы неповиновение законным требованиям сотрудников "полиции", пишет УНН.

Цитата:

"В рамках ранее начатого уголовного производства, прокуратура автономии предоставит правовую оценку действиям представителей оккупационной администрации в контексте политики государства-оккупанта, направленной на преследование граждан Украины, ограничение свободы религии, вытеснение коренного крымскотатарского населения за пределы полуострова и лишение задержанных граждан права на справедливый суд", - указали в прокуратуре АРК.

Что было ранее

Вчера, 11 ноября 2021 года, "Центральный районный суд города Симферополя" на 12 суток "незаконно арестовал адвоката Эдема Семедляєва за якобы неповиновение законным требованиям сотрудников полиции", указали в прокуратуре.

25 октября этого же года Семедляев также подвергался незаконному административному задержанию, когда прибыл к зданию суда для оказания юридической помощи задержанным активистам.

Тогда прокуратура автономии начала уголовное производство по факту незаконного лишения свободы крымскотатарских активистов в Симферополе по ч. 2 ст. 146 УК Украины.

Источник: УНН
Теги: Россия, прокуратура, Крым, адвокаты
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.