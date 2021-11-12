Прокуратура взялась за дело ареста в оккупированном Крыму адвоката Семедляева

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Прокуратура АРК заявила, что даст правовую оценку действиям представителей оккупационной администрации за незаконный арест в оккупированном Крыму адвоката Эдема Семедляева за якобы неповиновение законным требованиям сотрудников "полиции", пишет УНН.

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"В рамках ранее начатого уголовного производства, прокуратура автономии предоставит правовую оценку действиям представителей оккупационной администрации в контексте политики государства-оккупанта, направленной на преследование граждан Украины, ограничение свободы религии, вытеснение коренного крымскотатарского населения за пределы полуострова и лишение задержанных граждан права на справедливый суд", - указали в прокуратуре АРК.

Что было ранее

Вчера, 11 ноября 2021 года, "Центральный районный суд города Симферополя" на 12 суток "незаконно арестовал адвоката Эдема Семедляєва за якобы неповиновение законным требованиям сотрудников полиции", указали в прокуратуре.

25 октября этого же года Семедляев также подвергался незаконному административному задержанию, когда прибыл к зданию суда для оказания юридической помощи задержанным активистам.

Тогда прокуратура автономии начала уголовное производство по факту незаконного лишения свободы крымскотатарских активистов в Симферополе по ч. 2 ст. 146 УК Украины.