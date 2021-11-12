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Под Киевом разоблачили типографию по изготовлению фальшивых COVID-документов: зарабатывали 3 млн грн в месяц

Под Киевом разоблачили типографию по изготовлению фальшивых COVID-документов: зарабатывали 3 млн грн в месяц

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КИЕВ. 12 ноября. УНН. Жители Киевской области создали подпольную типографию, где изготавливали поддельные COVID-документы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию Офиса Генпрокурора и СБУ.

Детали

По данным следствия, трое жителей Киевской области создали в двух арендованных квартирах подпольную типографию, где изготавливали поддельные медицинские документы: сертификаты о вакцинации от COVID-19 и отрицательные ПЦР-тесты.

Объявления о своих услугах они размещали в специально созданном Telegram-канале. После получения заявки вносили в "документ" персональные данные и печатали фальшивку, которую заказчикам присылали по почте, сообщили правоохранители.

За сутки создавали до 20 подделок. Для придания им достоверного вида злоумышленники наносили QR-код, который после считывания переводил на фиктивный сайт медицинского учреждения.

Стоимость фейкового ПЦР-теста составляла 750 грн, а сертификата о вакцинации — 4500 грн.

В помещениях типографии и по месту проживания участников группы провели обыски, во время которых изъяли: компьютерную и оргтехнику, более 70 печатей и штампов медицинских учреждений, бланки строгой отчетности медицинских учреждений, а также примерно 500 тыс. грн и 12 тыс. долларов США.

Схема просуществовала почти год. По предварительным подсчетам, ее месячные обороты составляли 3 млн грн.

Сейчас решают вопрос относительно сообщения участникам группы о подозрении и избрании меры пресечения. Также устанавливают других людей, которые могут быть причастными к преступлению.

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Источник: УНН
Теги: СБУ, Офис Генпрокурора, Киевская область, Коронавирус
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