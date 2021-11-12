Кулеба поедет в штаб-квартиру НАТО на встречу со Столтенбергом
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на следующей неделе встретится с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Об этом говорится в пресс-релизе НАТО, пишет УНН.
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“В понедельник, 15 ноября 2021 года, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулеба”, — сказано в сообщении.
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Сообщается также, что после встречи генеральный секретарь и министр дадут короткую пресс-конференцию в штаб-квартире НАТО.
О темах разговора не сообщается. В частности, не известно, будет ли обсуждаться военное наращивание России вблизи украинской границы.
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Ранее на этой неделе министр иностранных дел Украины совершил визит в США, где провел ряд встреч и также поднял тему агрессивного поведения России.
Глава МИД Украины вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном также провел первое за три года заседание двусторонней Комиссии стратегического партнерства. Они подписали новую Хартию стратегического партнерства Украины и США, в которой говорится о поддержке Вашингтоном устремлений Украины к членству в НАТО.
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