Мигранты снова прорывались через белорусско-польскую границу: Польша говорит, их задержали

КИЕВ. 12 ноября. УНН. С ночи на 12 ноября мигранты передвигались вдоль белорусско-польской границы вплотную и сегодня утром группа мигрантов пересекла пограничный пункт в Кузьнице с белорусской стороны, но польские военные говорят, что их задержали. Видео опубликовало министерство обороны Польши в Twitter, пишет УНН.

Цитата:

"Мигранты пересекли пограничный пункт в Кузьнице с белорусской стороны. Их задержали Войско польское, пограничная служба и полиция. Группа начала ходить вдоль забора", - говорится в описании к видео.

Migranci przekroczyli przejście graniczne w Kuźnicy po stronie Białorusi. Zostali zatrzymani przez Wojsko Polskie, Straż Graniczną i Policję. Grupa rozpoczęła marsz wzdłuż ogrodzenia.pic.twitter.com/ulzDJfOf7g — Ministerstwo Obrony Narodowej(@MON_GOV_PL)November 12, 2021

Также польское Минобороны обнародовало видео о ситуации ночью.

“Еще один пример инструментального обращения с мигрантами со стороны Беларуси. Мигранты вынуждены ходить вдоль забора, который разделяет границу”, — говорится в описании видео.

Kolejny przykład instrumentalnego traktowania migrantów przez Białoruś. Migranci są zmuszani do marszu wzdłuż ogrodzenia oddzielającego granicępic.twitter.com/exo18JzHl2 — Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL)November 12, 2021

Детали

Тем временем пограничный комитет Беларуси, комментируя ночное видео, заявил, что Минобороны Польши публикует видео, сопровождая их "заведомо ложной информацией". И что якобы группа беженцев из стихийного лагеря вплотную подошла к польским заграждений на польской территории, чтобы обратиться за предоставлением защиты к Польше.

Добавим, первыми видео с мигрантами и их попыткой прорыва сегодня распространили белорусские СМИ. На них видно, что мигранты повредили ограждение из колючей проволоки возле пункта пропуска “Брузги” (с польской стороны - "Кузница"). На первом опубликованном видео слышны крики толпы у КПП. На втором видео группа мигрантов идет между заборами.

Что было ранее

8 ноября на польско-белорусской границе обострилась ситуация. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна привела в готовность войска вдоль границы из-за напряженной ситуации с мигрантами. Большая группа нелегалов пыталась прорваться на территорию страны. На границе были слышны выстрелы. Белорусские пограничники заявили, что они звучали с польской стороны.

В ночь на 10 ноября две группы мигрантов ворвались в Польшу из Беларуси, их задержали.

10 ноября Беларусь заявила о наращивании войск ПВО на границе с ЕС.

Во избежание наплыва мигрантов из Беларуси, Украина усиливает охрану государственной границы со страной-соседом. Как заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, наиболее уязвимые участки украинско-белорусской границы будут усилены дополнительными подразделениями Госпогранслужбы, Нацполиции и Нацгвардии. Речь идет о 8,5 тыс. силовиков.

В конце августа Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов в качестве оружия в так называемой гибридной войне против ЕС.

В рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов Польша начала строительство забора на границе с Беларусью.