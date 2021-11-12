В Киеве ужесточат контроль за соблюдением карантина

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Во всех районах столицы усилят контроль за соблюдением противоэпидемических мер в условиях “красной” зоны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на КГГА.

Детали

Согласно протоколу заседания штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации 11 ноября, для контроля за соблюдением ограничительных противоэпидемических мер в каждом районе города количество рабочих групп увеличат до четырех.

К рабочим группам привлекут должностных лиц районных государственных администраций, Госпродпотребслужбы, Главного управления Национальной полиции и КП “Муниципальная охрана”.

Напомним

С 1 ноября Киев вошел в “красную” зону карантина. В городе ввели строгие ограничения.

Работать, пользоваться общественным транспортом можно только с отрицательным ПЦР-тестом или COVID-сертификатом, а также посещать/проводить:

заведения питания

отели

учреждения социальной защиты

спортзалы и фитнес-центры

ЦНАПи, Управления труда и соцзащиты, Управления пенсионного фонда

массовые мероприятия

торгово-развлекательные центры

Дети и подростки могут посещать ТРЦ только с родителями, которые имеют прививки от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест.

За нарушение карантинных ограничений предусмотрена ответственность по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях — штраф от 17 000 до 34 000 грн для граждан и от 34 000 до 170 000 грн для должностных лиц.