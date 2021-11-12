В Киеве ужесточат контроль за соблюдением карантина
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Во всех районах столицы усилят контроль за соблюдением противоэпидемических мер в условиях “красной” зоны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на КГГА.
Детали
Согласно протоколу заседания штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации 11 ноября, для контроля за соблюдением ограничительных противоэпидемических мер в каждом районе города количество рабочих групп увеличат до четырех.
К рабочим группам привлекут должностных лиц районных государственных администраций, Госпродпотребслужбы, Главного управления Национальной полиции и КП “Муниципальная охрана”.
Напомним
С 1 ноября Киев вошел в “красную” зону карантина. В городе ввели строгие ограничения.
Работать, пользоваться общественным транспортом можно только с отрицательным ПЦР-тестом или COVID-сертификатом, а также посещать/проводить:
- заведения питания
- отели
- учреждения социальной защиты
- спортзалы и фитнес-центры
- ЦНАПи, Управления труда и соцзащиты, Управления пенсионного фонда
- массовые мероприятия
- торгово-развлекательные центры
Дети и подростки могут посещать ТРЦ только с родителями, которые имеют прививки от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест.
За нарушение карантинных ограничений предусмотрена ответственность по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях — штраф от 17 000 до 34 000 грн для граждан и от 34 000 до 170 000 грн для должностных лиц.