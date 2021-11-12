В Одесской области растет заболеваемость и смертность от коронавируса

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В Одесской области отметился суточный прирост заболеваемости и смертности от коронавируса. На 12 ноября в регионе зафиксировано 1 816 новых случаев COVID-19, тогда как днем ранее их было 1 469, передает УНН со ссылкой на облздрав.

До этого около недели суточный прирост заболеваемости держался на отметке в примерно в полторы тысячи. Общее число зараженных в регионе выросло до 213 206.

За сутки от коронавируса умерли 50 больных (71 днем ранее). Всего с начала пандемии от COVID-19 в Одесской области умерли 4 570 человек.

Растет и число выздоровевших. На утро пятницы от коронавирусной болезни излечились 1 106 больных (сутками ранее – 903).

Продолжают болеть 51 211 жителей области. В целом с начала пандемии COVID-19 успешно одолели 157 425 человек.