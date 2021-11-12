Слишком дорогое, слишком безполезное: политолог объяснил причины падения доверия к НАБУ

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Неэффективность НАБУ обходится государственному бюджету в 1 млрд грн ежегодно. Это одна из причин падения доверия украинцев к детективам. Такое мнение в комментарии УНН высказал политолог Андрей Золотарев.

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"НАБУ обходится украинскому карману очень дорого - более 1 млрд грн из бюджета. Но наглядных результатов их работы мало - несколько тысяч долларов, возмещенных за год", - уточнил он.

Украинцы надеялись, что НАБУ станет чудодейственным средством борьбы с коррупцией, продолжил политолог.

"Но этого не произошло, и высокие ожидания соотечественников конвертировались в очень большое разочарование", - говорит Золотарев.

НАБУ было создано не для борьбы с коррупцией, считает политолог. А для внешнего контроля украинского бизнеса и политического бомонда, добавляет он.

"И ожидать, что оно будет эффективной институцией в борьбе с коррупцией не стоит. Не для того оно создавалось.

Работа НАБУ мне напоминает рыбалку на телеканале "Дискавери": поймали, показали, отпустили", - резюмировал эксперт.

Добавим

Европейский аудитор Юхан Партс заявил, что в Евросоюзе нет стран, масштабы коррупции в которых были бы такими же, как в Украине. По итогам аудита помощи ЕС Украине специалисты пришли к выводу, что поддержка Евросоюзом реформ в Украине по борьбе с коррупцией малоэффективна.

В 2019 году директор НАБУ Артем Сытник был внесен в реестр коррупционеров, однако продолжил возглавлять антикоррупционное бюро.

Его первого заместителя Гизо Углаву неоднократно обвиняли в подыгрывании интересам Саакашвили и использовании ресурсов бюро. В частности, об этом открыто заявил мэр Одессы Геннадий Труханов.

За последние 5 лет уровень доверия украинцев к НАБУ снизился вдвое (с 35% до 16%).

Больше, чем НАБУ, украинцы доверяют всем другим правоохранительным органам: СБУ, прокуратуре и полиции.

К слову

Окружной административный суд Киева просят определить, является ли руководство НАБУ Артем Сытник и Гизо Углава агентами спецслужб США.