Из оккупированного Крыма в банке с вареньем хотели провезти взрывчатку

КИЕВ. 12 ноября. УНН. На контрольном пункте въезда-выезда “Каланчак” (Херсонская область) пограничники обнаружили банку варенья со взрывчаткой внутри, которую пытались провезти из временно оккупированного Крыма. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Херсонского пограничного отряда Госпогранслужбы.

Детали

10 ноября в контрольный пункт въезда-выезда “Каланчак” с оккупированного полуострова прибыл автомобиль RENAULT TRAFIC. Водитель и трое пассажиров — граждане Украины.

Во время осмотра транспортного средства и вещей в нем пограничники обнаружили банку варенья, в которой была тротиловая шашка весом 400 граммов.

Кроме того, у одного из пассажиров обнаружили два ножа.

О признаках уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 263 УК Украины “Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами”, военнослужащие сообщили представителям Национальной полиции. Расследование продолжается.

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