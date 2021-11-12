В мечети на востоке Афганистана произошел взрыв: ранены 15 человек

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Сегодня в мечети города Джелалабад, расположенного в провинции Нангархар, произошел взрыв. Пострадало по меньшей мере 15 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP и Al Jazeera.

Детали

Как сообщают, в мечети взорвалась бомба. Это произошло примерно в 13:30 (по местному времени), когда длилась молитва.

В результате взрыва ранены по меньшей мере 15 человек.

Напомним

По меньшей мере 32 человека погибли в результате взрыва в шиитской мечети в городе Кандагар на юге Афганистана.

Дополнение

После того, как талибы захватили Афганистан в августе этого года, количество нападений боевиков группировки “Исламское государство” выросло. Этот рост, вероятно, произошел из-за конфликта между двумя экстремистскими группировками.

ИГ сохраняет значительное присутствие в восточной провинции Нангархар и считает своим врагом талибов.