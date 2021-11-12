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Регулятор ввел новые ограничения для трейдеров электроэнергии

Регулятор ввел новые ограничения для трейдеров электроэнергии

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) ввела для участников рынка ограничение объемов максимальной реализации электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ), пишет УНН.

Детали

Решение приняли на заседании 12 ноября НКРЭКУ.

Согласно проекту на сайте регулятора, в частности, предусмотрено для каждого участника рынка, кроме производителей и Гарантированного покупателя, что объем максимальной продажи в торговой зоне "ОЭС Украины" на РСВ и ВСР (внутрисуточный рынок - ред.) "рассчитывается как разница между объемами покупки и импорта и объемами продаж и экспорта за ДД (двухсторонние договора - ред.), зарегистрированным по состоянию на 10:00 за один день до торгового дня (d-1)".

Постановление приняли в обновленной редакции Укрэнерго, которая предложила добавить "ДД" и после слова "покупки".

В обосновании к проекту постановления регулятор объясняет необходимость принятия документа "с целью стабилизации ситуации на рынке электроэнергии, в частности, в части создания предпосылок, направленных на устранение циклических схем перепродажи электрической энергии с сомнительным источником происхождения на разных сегментах рынка". Упоминается и о том, что в настоящее время объемы резервов топлива для определенных типов электростанций не соответствуют утвержденным Минэнерго объемам.

Дополнение

10 ноября сообщалось, что в Украине на складах - на 310,4 тыс. тонн угля меньше, чем критически необходимо: всего было 447,9 тыс. тонн угля. И что 62 энергоблока на ТЭС - не работали вообще. 25 из них - из-за отсутствия топлива.

А ранее Россия отказалась экспортировать в Украину уголь, который используют на ТЭС для производства электричества.

На фоне такой ситуации Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси. Возможность для импорта электричества из РФ и Беларуси появилась с 1 ноября, после многомесячного запрета и судебной волокиты.

Источник: УНН
Теги: НКРЭКУ, электроэнергия
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